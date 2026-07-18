Жителей Волжского попросили всю неделю держать окна закрытыми

В Волжском защитят зеленые насаждения вдоль домов и дорог. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волжского Волгоградской области городские власти попросили закрыть окна из-за химии, которой они будут обрабатывать зеленые зоны в городе. Деревья вдоль дорог, пешеходных зон и бульваров защитят от вредителей. Работать специалисты будут с 20 по 24 июля включительно в утренние и вечерние часы, предупреждает мэрия города-спутника.

20 и 21 июля обработают зеленые зоны вдоль проспекта Ленина. 22, 23 и 24 июля будут опрыскивать деревья на улицах Волгодонской, Горького, Зорге, 19 Партсъезда, Маркса, Кирова, Куйбышева, Коммунистической вместе со сквером, Комсомольской, Камской, Карбышева (частично), Свердлова, Советской, Набережной, Логинова, Ленинградской, Пионерской, Пушкина (возле жилых домов), Молодежной, Рабоче-Крестьянской (в сквере), Чайковского, Циолковского, Энгельса. Обработки будут проходить с 4 часов утра до 9, и вечером, с 19.00 до 00.