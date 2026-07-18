Дату прощания с заслуженным врачом Всеволодом Щучкиным назвали в Волгограде

Всеволод Щучкин был первым главным врачом кардиоцентра. Фото: ВОККЦ.

Родные определились с датой и местом прощания с заслуженным врачом Российской Федерации Всеволодом Щучкиным. С бывшим председателем комитета здравоохранения, умершим на 89-м году жизни, простятся в воскресенье, 19 июля 2026 года в Волгограде. Об этом сообщает облздрав.

- Церемония прощания пройдёт 19 июля в 12.00 в ритуальном зале службы «Память» на улице Землячки, 74, - рассказали в комитете, который врач и управленец Всеволод Щучкин возглавлял на протяжении 9 лет с 1987 по 1996 года.

Как рассказали коллеги, Всеволод Щучкин много сделал для развития здравоохранения в регионе, в том числе по его инициативе была создана кардиологическая служба. Он же в 1997 году стал первым главврачом кардиоцентра. Этим учреждением он руководил более 10 лет, внедряя современные методы лечения, постоянно совершенствуя материально-техническую базу. Его заслугой называют снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний жителей области.

За многолетнюю работу он был награжден многими госнаградами, в том числе удостоен званий «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Отличник здравоохранения».