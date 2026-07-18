Рейс в Батуми задержан на несколько часов в аэропорту Волгограда

Воздушное пространство над Волгоградом не закрывали. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту «Сталинград» в субботу, 18 июля, сидят на чемоданах пассажиры, ожидающие вылет в Батуми. Самолет, который должен был вылететь в Грузию из Волгограда в 11.40, пока отложен на 15.20. Это связано с поздним прибытием воздушного судно: из Батуми борт вылетел с четырехчасовой задержкой.

Также незначительная задержка на совместном рейсе в Санкт-Петербург авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Посадка уже завершена, пассажирам пришлось подождать в аэропорту около получаса.

В ночь на 18 июля 2026 года, несмотря на действовавший всю ночь режим беспилотной опасности, аэропорт в Волгограде работал штатно, ограничений на полеты Росавиация не вводила.