Пассажирский поезд из Петербурга протаранил машину в Волгоградской области

Поезд не сошел с рельсов и продолжил путь в Волгоград. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области в ночь на 18 июля 2026 года пассажирский поезд протаранил легковушку. ДТП произошло с участием состава Санкт-Петербург – Волгоград. Подъезжая в 02.49 ночи к станции Липки, машинист увидел стоящий на путях легковой автомобиль и предпринял попытку экстренно затормозить, сообщает Пресс-служба ПривДЖ. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет. На движение других пассажирских поездов данная ситуация не повлияла, - прокомментировали в компании.

Как объяснили в ПривЖД, причиной ДТП стало нахождение легкового автомобиля на путях. В машине никто не пострадал, так как ни водителя, ни пассажиров на момент столкновения в ней не было. Последствия могли быть куда печальнее.