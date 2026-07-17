Под Волгоградом полиция доставила с полей в райотдел 26 мигрантов

У иностранцев проверили документы и разрешения на работу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области полиция доставила с полей возле хутора Грачи Городищенского района 26 иностранцев. Очередной рейд прошел с участием ФСБ и Росгвардии. В этот раз нагрянули к сельхозпроизводителям, где трудится очень много мигрантов. Проверили и работников на полях, и на складах.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, двух человек оштрафовали за нарушение правил въезда в России, еще одного – выдворят из страны. Также иностранцу закрыли на 5 лет въезд в РФ. В нашей стране он работал незаконно, за его трудоустройство накажут и работодателя.