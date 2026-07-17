Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 13:25

Бастрыкин потребовал доклад по жалобе дачников из Волгоградской области

В Волгоградской области члены СНТ пожаловались главе СКР на бездействие руководства
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК завел дело.

СК завел дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой дачников из Волгоградской области. Собственники земельных участков повторно записали коллективное видеообращение и попросили помощи у председателя СКР, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Члены одного из садовых некоммерческих товариществ жалуются на руководство СНТ. По их словам, правление не отчитывается о трате членских взносов. Кроме того, на территории постоянно отключают воду, не убирают мусор и не ремонтируют дороги. Люди также не могут добиться бесплатной газификации.

Дачников возмутило и то, что прокурор отменил решение о возбуждении уголовного дела против руководства товарищества. Они просят Бастрыкина вмешаться в ситуацию.