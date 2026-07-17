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НовостиПроисшествия17 июля 2026 12:11

Под Волгоградом при пожаре из-за курения погибла 50-летняя женщина

В Волгоградской области курильщица сгорела в кровати
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пожарные потушили горящий дом.

Пожарные потушили горящий дом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Котово Волгоградской области ночью загорелся жилой дом. Пожар унес жизнь 50-летней женщины, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Огонь вспыхнул в ночь на 5 июля. На место оперативно приехали пожарные 43-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали горение на площади 104 квадратных метра. К сожалению, при тушении спасатели нашли тело женщины. Она погибла. По предварительной версии дознавателя, причиной пожара стала неосторожность при курении. Трагедия произошла в считаные минуты.