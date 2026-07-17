Мать погибшего бойца СВО из Волгограда лишили выплат из-за отказа от сына

Суд принял решение. Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области суд лишил мать погибшего участника СВО права на выплаты и льготы. Женщина не занималась воспитанием сына, и деньги решили отдать бабушке, которая вырастила бойца, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Бабушка погибшего Надежда М. обратилась в Урюпинский городской суд. Ранее, в апреле 2025 года, ее уже признали фактическим воспитателем внука. Она рассказала, что мать Романа — Елена П. — не участвовала в жизни сына, не воспитывала его и не содержала. Женщины жили отдельно.

Надежда М. попросила суд лишить Елену П. всех выплат и льгот, которые положены матери погибшего военнослужащего. Также бабушка потребовала взыскать с ответчицы 3 миллиона рублей — именно столько та уже получила в качестве мер социальной поддержки. В суде Елена П. возражала против иска, но подтвердила, что все выплаты уже получила.

Суд изучил материалы дела и встал на сторону бабушки. Елену П. лишили права на выплаты и страховые суммы. Кроме того, с нее взыскали 3 миллиона рублей в пользу Надежды М. и 45 тысяч рублей госпошлины.