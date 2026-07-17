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НовостиОбщество17 июля 2026 9:52

В Волгограде самокаты ВУШ внезапно ушли на зимовку в середине лета

Кикшеринг Whoosh перестал работать в Волгограде
Екатерина СИМОХИНА
Раньше самокаты этого сервиса работали до самых холодов.

Раньше самокаты этого сервиса работали до самых холодов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде в середине лета с улиц города исчезли желтые прокатные электросамокаты. Кикшеринговый сервис ВУШ перестал обслуживать город на Волге. Пользователи в Волгограде, заходя в приложение, видят объявление «Ушли на зимовку». Обычно это происходит поздней осенью.

Официально причину ухода компания Whoosh не озвучила, чат поддержки тоже не работает. Возможно, сказались ограничения, которые ввели в Волгограде в этом году. Самокаты уже давно нельзя арендовать в центре города, запрещено пользоваться ими в ряде туристических мест. Также владельцев теперь наказывают за брошенный пользователями в неположенном месте транспорт.