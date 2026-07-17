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НовостиОбщество17 июля 2026 8:08

17 июля 84 года назад началась Сталинградская битва

Волгоградцам напомнили о работе сталинградских предприятий в годы войны
Екатерина СИМОХИНА
Сталинградцы не только сражались, но и героически работали под обстрелами, производя танки и вооружение.

Сталинградцы не только сражались, но и героически работали под обстрелами, производя танки и вооружение.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 17 июля памятный день: многие вспоминают, что именно сегодня 84 года назад началась Сталинградская битва. Величайшее сражение на Волге длилось 200 дней и ночей. Решалась судьба не только Сталинграда, но и всего человечества. Сегодня в Волгограде еще один повод вспомнить всех, кто сражался за Сталинград, работал в тылу и восстанавливал город из руин.

Как напомнили в облдуме, к началу войны 3 сталинградских завода полностью переориентировались на производство вооружения. Сталинградский тракторный выпускал танки Т-34, Т-60, тягачи и пулеметы, фугасные авиабомбы. Работали героически в условиях бомбардировок и обстрелов. Все остальные нужды были поставлены на паузу.