Подросток в Камышине украл с чужой карты 11 тысяч рублей

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области возбудили уголовное дело против 17-летнего местного жителя. Его подозревают в краже денег с банковского счета, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным следствия, ночью 12 июля подросток вместе с друзьями встретил на улице незнакомую женщину. Она была пьяна. Молодые люди решили проводить ее домой и вызвали такси. Когда машина доехала, парень поднялся с женщиной до квартиры и помог ей оплатить поездку через мобильное приложение банка. Тут он заметил, что на счете есть еще деньги. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подросток перевел себе 11 399 рублей. После этого он вернулся к приятелям. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить детали преступления. Юноше грозит серьезное наказание за кражу с банковского счета.