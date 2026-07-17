76 волгоградцев за неделю покусали клещи

Клещи, как и люди, тоже обожают зеленую травку. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Клещи продолжают атаковать волгоградцев, хотя к середине июля немного снизили свою активность. По состоянию на 17 июля к врачам в Волгоградской области обратились уже 1164 человека. 76 из них – только за последние 7 дней. Вероятно, столкнувшихся с кровопийцами еще больше, просто некоторые решают расправиться с ними самостоятельно.

Врачи напоминают, что извлекать клеща лучше в травмпункте, чтобы случайно не оставить под кожей его хоботок и не раздавить. Уже 5 человек в этом году заразились опасными инфекциями из-за укусов инфицированного клеща. Официально зарегистрировали 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и 2 случая - Крымской геморрагической лихорадкой. В травмпункте клеща достанут аккуратно и обработают оставленную им рану.

Вакцины от инфекций, передаваемых клещами в нашем регионе, не существует. Не заразиться поможет только профилактика – закрытая одежда и аэрозоли, отпугивающие кровопийц.

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