Начальница почты в Урюпинске украла 720 лотерейных билетов

Полицейские завели дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Урюпинске Волгоградской области возбудили уголовное дело на начальницу отделения почтовой связи. Женщина украла больше 720 лотерейных билетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Как выяснили следователи, 49-летняя руководительница почты с октября 2025 по февраль 2026 года регулярно присваивала билеты, которые ей доверили для продажи. Она стирала защитный слой и надеялась сорвать крупный куш. Всего таким образом она украла билетов на сумму более 72 тысяч рублей.

Во время плановой проверки руководство почтамта обнаружило недостачу и сразу сообщило в полицию. Женщина не стала отпираться и призналась в содеянном. Украденные деньги она уже вернула.

Теперь начальнице отделения грозит до 6 лет лишения свободы. Ведется расследование.