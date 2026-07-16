Спасатели вытащили из Ахтубы двух девочек-подростков под Волгоградом

На воде спасли детей. Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области спасатели вытащили из воды двух девочек 14 и 16 лет. Инцидент произошел на реке Ахтубе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную службу спасения.

Сотрудники Волжского поисково-спасательного подразделения №2 заметили подростков на поверхности воды и вовремя пришли на помощь. Медицинская помощь девочкам не потребовалась. Пострадавших сразу передали родителям.

В службе спасения напомнили взрослым об ответственности за безопасность детей. Отсутствие контроля со стороны родителей часто приводит к трагедиям на воде. Спасатели призывают проводить с детьми беседы о правилах поведения у водоемов и обеспечивать им безопасный летний досуг.