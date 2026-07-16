Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 11:53

В Волгограде 17 июля ожидается дождь с грозой и до +25 градусов

В Волгоградской области синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
На город обрушится гроза.

На город обрушится гроза.

Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области 17 июля 2026 года ожидается переменная облачность и местами дожди с грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде существенных осадков не обещают, но вечером 16 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, днем прогреется до 23-25 градусов.

По области погода будет более разнообразной. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью температура составит 15-20 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, местами — всего до 15-20 градусов.