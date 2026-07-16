Под Волгоградом владелец участка убрал свалку после штрафа приставов

Фото: УФССП по ВО.

В Иловлинском районе Волгоградской области судебные приставы добились уборки незаконной свалки. Собственник земельного участка вывез мусор только после штрафа и угрозы крупного взыскания, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

В суд обратилась прокуратура Иловлинского района. Проверка показала, что на двух участках скопились отходы производства, в том числе полиэтиленовая пленка и ленты от капельного орошения. Это создавало угрозу для здоровья людей, животных и окружающей среды, а также повышало пожароопасность. Прокуроры потребовали обязать владельца убрать мусор. Суд встал на сторону прокуратуры и дал собственнику шесть месяцев на уборку. Но в установленный срок мужчина ничего не сделал. Тогда делом занялись судебные приставы.

Владельцу пригрозили новым штрафом — до 500 тысяч рублей. Испугавшись крупной суммы, собственник наконец вывез весь мусор с участка. Исполнительное производство закрыли.