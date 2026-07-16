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НовостиОбщество16 июля 2026 10:28

Волгоградец выплатил долг в 560 тысяч после ареста KIA с «красивым» номером

В Волгограде мужчина накопил 85 штрафов ГИБДД и лишился машины бизнес-класса
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: УФССП по региону.

Фото: УФССП по региону.

В Волгограде судебные приставы заставили местного жителя выплатить крупный долг. Мужчина задолжал по налогам и штрафам более полумиллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

Должник накопил 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения и не платил налоги. В общей сложности он задолжал 560 тысяч рублей. Добровольно отдавать деньги мужчина не собирался. Он не хранил средства на банковских счетах и прятал имущество. Однако приставы во время рейда нашли у него седан бизнес-класса KIA RIO K5 с «красивым» номером — три семерки. Машину арестовали и изъяли.

Уже на следующий день мужчина передумал и выплатил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором. Арест с автомобиля сняли.