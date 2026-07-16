Жительница Новониколаевского района оклеветала мошенников из-за кредита

Преступление раскрыли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новониколаевском районе Волгоградской области полицейские уличили местную жительницу в ложном доносе. Женщина заявила о мошенничестве, но сама оформила кредит и не захотела его отдавать, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В отдел полиции обратилась 43-летняя женщина. Она написала заявление, что неизвестный оформил на ее имя кредит на 26 тысяч рублей. Сотрудники предупредили ее об ответственности за ложный донос, но женщина настояла на своем.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что кредит она оформила сама. Деньги потратила по своему усмотрению, а в полицию пошла, чтобы не платить банку. Придумала историю про мошенников, чтобы избежать обязательств.

Теперь на женщину возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления. Теперь ей самой грозит наказание.