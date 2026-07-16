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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:12

В Волгограде иномарка влетела в автобусную остановку: есть пострадавшие

Девушка на «Шевроле» не уступила дорогу «Субару» на проспекте Ленина
Екатерина СИМОХИНА
Павильон - вдребезги, иномарка тоже, хотя последствия могли быть гораздо страшнее.

Павильон - вдребезги, иномарка тоже, хотя последствия могли быть гораздо страшнее.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Серьезное ДТП, на несколько часов парализовавшее движение на проспекте Ленина, случилось 15 июля 2026 года в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении с проспектом Металлургов. Около 13.15 иномарка на полной скорости влетела в остановку общественного транспорта. Только чудом обошлось без жертв – люди отскочили в сторону. В больницу попал один пострадавший – водитель «Субару», рассказали в полиции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что ехавшая на «Шевроле Авео» 20-летняя девушка не пропустила «Субару», поворачивая налево. В итоге вторую машину отбросило на тротуар и в остановку. Павильон – вдребезги. Но последствия могли быть куда страшнее. Обстоятельства ДТП уточняются.