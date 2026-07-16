В Волгоградской области вспоминают Героя России Александра Колгатина

Фото: администрация Камышина.

Сегодня в Волгоградской области вспоминают Александра Колгатина — Героя России, гвардии старшего лейтенанта, погибшего в Чечне в 2000 году, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина.

Александр Колгатин родился 16 июля 1975 года в Камышине в семье текстильщиков. С февраля 2000 года он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он совершил более 20 выходов для разминирования объектов в Веденском районе Чечни, лично обезвредил свыше 70 взрывоопасных предметов.

Указом президента от 12 марта 2000 года Колгатину посмертно присвоили звание Героя России. В Камышине его именем назвали площадь, установили бюст в Парке Победы и памятник на центральной улице. Школа №12, где он учился, носит имя Героя. Ежегодно в городе проходит фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» в память о Колгатине.