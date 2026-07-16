Юные футболисты «Ротора» сыграли матчи с «Краснодаром»

Юноши из «Ротора» гостили у «Краснодара». Фото: ЮФЛ Юг

Волгоградская «Спортивная школа «Ротор» провела очередные матчи Юношеской футбольной лиги Юг. Состоялись игры 16-го тура, юные «сине-голубые» гостили у одной из сильнейших академий страны – у «Краснодара». Ее воспитанники – единственные в стране, кто параллельно выступает и в федеральной, и межрегиональной ЮФЛ. Однако статус соперников волгоградских футболистов не испугал.

Встреча в возрастной категории U-15 (юноши 2011 года рождения и младше) началась с гола «Ротора», Юрий Шинкарев забил уже на 1-й минуте. Затем инициативу забрали «быки, что привело к двум забитым мячам в их исполнении. До перерыва счет изменился еще раз, сделал его вновь равным Даниил Сидельников. После перерыва чаще забивали хозяева – два гола против одного у «Ротора», дубль сделал Сидельников. Итог - 3:4 не в пользу воспитанников Владимира Соколова, которые в таблице занимают третье место, вслед как раз за «Краснодаром».

В игре среди парней 2010 года рождения и младше – U-16 – все решил один забитый мяч. Его забил капитан СШ «Ротор» Александр Писков. Воспитанники Дмитрия Синкевича одержали победу со счётом 1:0 и продолжают располагаться в таблице на пятой строчке.

Другие команды матчи 16-го тура проведут в ближайшие выходные, после чего в ЮФЛ Юг наступит пауза до середины августа.