Прокуратура через суд добилась пособия на детей для матери под Волгоградом

Женщине назначили выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Урюпинске прокуратура помогла местной жительнице получить пособие на двоих малолетних детей. Женщине отказали в выплатах из-за ошибки в расчетах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное ведомство.

В ноябре и декабре 2025 года мать обратилась в соцфонд с заявлениями на ежемесячное пособие по рождению и воспитанию детей. Однако чиновники отказали. Причиной стал неверный подсчет дохода ее супруга. Женщина не смирилась и пошла в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства проверили ситуацию и выяснили, что отказ был незаконным. Прокуроры подали иск в суд с требованием признать решение соцфонда недействительным и назначить пособие с 1 ноября 2025 года.

Суд встал на сторону матери и полностью удовлетворил исковые требования. Теперь женщина будет получать положенные выплаты. Исполнение судебного решения держат на контроле в межрайонной прокуратуре.