Главврач поликлиники в Волгограде получила штраф за отказ выдать документы

Прокуратура подала иск. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде исполняющая обязанности главного врача одной из поликлиник Дзержинского района заплатит штраф за то, что проигнорировала обращения родственника ветерана Великой Отечественной войны, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина дважды в этом году писал заявления в поликлинику, чтобы получить заключение врачебной комиссии для своей 92-летней матери. Документ был нужен, чтобы обеспечить женщину техническими средствами реабилитации. Но ни заключения, ни официального отказа заявитель так и не дождался. Его обращения просто не рассмотрели в установленный срок.

Тогда мужчина обратился в прокуратуру. Проверка подтвердила нарушения. Мировой судья назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановили