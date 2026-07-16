Ночью над Волгоградской областью сбили БПЛА

ПВО отразила атаку. Фото: Архив "КП".

Минувшей ночью Волгоградская область снова попала под массированный удар беспилотников. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 375 вражеских дронов над 19 регионами страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Минобороны.

Атака началась вечером 15 июля и продолжалась до утра 16 июля. Военные перехватывали и сбивали беспилотники самолетного типа в небе над разными областями. Помимо Волгоградской, под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Часть дронов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.