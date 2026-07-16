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НовостиЭкономика16 июля 2026 6:14

Куры и сахар подорожали, лук и огурцы подешевели в Волгограде

Эксперты зафиксировала рост цен на мясо и овощи в Волгограде
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Цены на продукты изменились.

Цены на продукты изменились.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области на минувшей неделе изменились цены на базовые продукты. Одни товары подорожали, другие стали доступнее, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат. Куры снова прибавили в цене — на 1,65%. Неделей ранее их стоимость уже выросла на 8%. Теперь килограмм куриного мяса обойдется покупателям в среднем в 225 рублей.

Сахар тоже подрос в цене. Его стоимость увеличилась на 3% — до 71,62 рубля за килограмм. Покупатели заметили, что сахар стал дороже примерно на 5 рублей. Из овощей заметнее всего подорожала свекла. Цена на нее взлетела на 8,25% — теперь килограмм стоит 52,83 рубля. Капуста прибавила 1,8% и продается по 51,39 рубля.

А вот лук порадовал покупателей. Он подешевел на 5,4% — до 60,26 рубля за килограмм. Огурцы тоже стали доступнее: их цена упала на 12,2%, и теперь они стоят около 86 рублей.