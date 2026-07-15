Актуальный список адресов убежищ на случай ЧС и ракетных атак в Волжском Волгоградской области

Список убежищ обновили в Волжском. Фото: мэрия

В городе Волжском Волгоградской области обновили список адресов укрытий -заглубленных помещений, которые можно использовать в качестве убежищ в случае ЧС и ракетных атак. В списке - 930 адресов, в основном это подвалы жилых многоквартирных домов, сообщили в администрации.

- Данные обновили после совместных совещаний с УК и ТСЖ. Управляющие компании собрали информацию и согласовали с властями, - отмечают чиновники.

При этом власти обещают, что список убежищ в Волжском будет дополняться, в случае подготовки новых укрытий. Если вашего дома в списке нет- воспользуйтесь укрытием в ближайшем соседнем МКД.

Список убежищ в Волжском на июль 2026 года смотрите здесь.