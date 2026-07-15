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НовостиОбщество15 июля 2026 14:09

Суд обязал компанию выплатить волгоградцу 316 тыс за нарушения на работе

В Волгоградской области работодатель не пустил сотрудника на вахту и лишил его отпускных
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фроловский городской суд Волгоградской области взыскал с компании «Велл Сервис» более 316 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника. Причина — работодатель формально восстановил мужчину на работе, но фактически не дал ему трудиться, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Как установил суд, в июле 2025 года Сергея О. восстановили в должности водителя по решению суда. Компания издала приказ, но не уведомила мужчину о графике вахт. Работодатель утверждал, что звонил сотруднику, но доказательств этому не нашел. Ни актов, ни свидетелей, ни записей разговоров суду не предоставили.

Из-за этого Сергей не мог выйти на работу и не получал зарплату. Кроме того, в декабре 2025 года мужчина уволился по собственному желанию из-за отказа переводиться в другое подразделение. При расчете работодатель не выплатил компенсацию за дополнительный отпуск. Суд добавил к сумме еще 16 734 рубля за неиспользованный отпуск и 20 000 рублей морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.