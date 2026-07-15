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НовостиОбщество15 июля 2026 13:58

В лаборатории забраковали урожай волгоградского подсолнечника из-за грязи

В партии семечек нашли много сорной примеси
Екатерина СИМОХИНА
Подсолнечник с волгоградских полей проверили в лаборатории.

Подсолнечник с волгоградских полей проверили в лаборатории.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В лаборатории волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили урожай подсолнечника. С начала года здесь исследовали 28,9 тысяч тонн его семечек с волгоградских полей. Не все партии соответствовали требованиям. Ничего опасного в семенах не нашли, но выявили превышение содержания вредной примеси.

Как рассказали в лаборатории, свою продукцию сельхозпроизводители Руднянского, Новоаннинского, Михайловки, Палласовского и Фроловского районов поставляют на маслоэкстракционный завод, и на пищевые цели. Однако в нескольких партиях нашли комки земли, песок, лузгу, остатки растений, пустые и испорченные семечки. Это осложняет и хранение, и переработку. Такую продукцию придется дополнительно очищать и сушить. К остальным партиям вопросов у лаборантов не возникло.