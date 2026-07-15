В лаборатории забраковали урожай волгоградского подсолнечника из-за грязи

Подсолнечник с волгоградских полей проверили в лаборатории. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В лаборатории волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили урожай подсолнечника. С начала года здесь исследовали 28,9 тысяч тонн его семечек с волгоградских полей. Не все партии соответствовали требованиям. Ничего опасного в семенах не нашли, но выявили превышение содержания вредной примеси.

Как рассказали в лаборатории, свою продукцию сельхозпроизводители Руднянского, Новоаннинского, Михайловки, Палласовского и Фроловского районов поставляют на маслоэкстракционный завод, и на пищевые цели. Однако в нескольких партиях нашли комки земли, песок, лузгу, остатки растений, пустые и испорченные семечки. Это осложняет и хранение, и переработку. Такую продукцию придется дополнительно очищать и сушить. К остальным партиям вопросов у лаборантов не возникло.