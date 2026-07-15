С профессором ВГСПУ Павлом Лободиным простятся в Волгограде 16 июля

Прощание с профессором пройдет 16 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде ушел из жизни профессор кафедры технологии, экономики образования и сервиса Павел Васильевич Лободин. Его не стало после продолжительной болезни. О невосполнимой утрате сообщили в ВГСПУ.

- Уход из жизни Павла Васильевича – это тяжелейшая потеря для всего университетского сообщества. Для нас ушел не просто коллега, а человек-эпоха, чья жизнь и судьба были неразрывно связаны с историей вуза на протяжении более полувека, - рассказали коллеги.

Павел Васильевич Лободин - почётный работник ВПО РФ, отличник народного просвещения. Прошел путь от школьного учителя до ректора Волгоградской высшей партийной школы. Коллеги вспоминают его как талантливого организатора, ученого и педагога.

Прощание с Павлом Лободиным пройдет 16 июля 2026 года в 11.00 в ритуальном комплексе «Память» на Землячки.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным и близким, друзьям и коллегам Павла Васильевича.