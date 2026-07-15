В Волгограде 16 июля обещают дожди, грозы и до +31 градуса

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля 2026 года, в Волгограде и области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В областном центре ночью обойдется без существенных осадков. Днем синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. При грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 18-20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса.

По Волгоградской области ночью также без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем ветер сменится на северо-западный, 8-13 метров в секунду, при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 16-21 градус, местами до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.