Бочарову представили нового начальника полиции Волгоградской области

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области сменился руководитель главного управления МВД. 15 июля 2026 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил нового начальника Павла Гищенко губернатору Андрею Бочарову и личному составу Главка, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Андрей Бочаров отметил, что в регионе налажено системное взаимодействие с полицией. Он выразил надежду на продолжение конструктивной работы.

«Павла Гищенко знаем достаточно хорошо. Волгоградская область и дальше продолжит оказывать содействие и поддержку Главку под его руководством. Уверен, что все задачи будут выполнены в полном объеме», — заявил губернатор.

Новый начальник ГУ МВД приступил к исполнению обязанностей.