Предприниматель под Волгоградом незаконно списал 42 тонны семян

Эксперты нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новониколаевском районе Волгоградской области ИП нарушил закон при списании семян под посев. Его предупредили о недопустимости таких действий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты провели мониторинг данных и выяснили, что предприниматель списал 22 тонны семян ярового ячменя и 20 тонн семян мягкой озимой пшеницы. При этом у него не оказалось документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

Предпринимателю вынесли предостережение. Ему предложили принять меры, чтобы в будущем не нарушать закон.