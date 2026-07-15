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НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:24

Водитель погиб при опрокидывании внедорожника под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло на грунтовой дороге в Серафимовичском районе области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавший скончался.

Пострадавший скончался.

Фото: Архив "КП".

В Серафимовичском районе Волгоградской области опрокидывание внедорожника унесло жизнь 46-летнего мужчины, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию. Трагедия произошла вечером 15 июля. Водитель за рулем «Субару Форестер» ехал по грунтовой дороге от хутора Коротовский в сторону хутора Жироковский Клетского района. На каком-то участке он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся.

Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.