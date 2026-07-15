МЧС предупредило о ливнях, грозах и граде в Волгоградской области 15 и 16 июля

В регионе пройдут дожди. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС предупредило жителей Волгоградской области о резком ухудшении погоды. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Непогода накроет область до конца суток 15 июля, а также ночью и днем 16 июля. В отдельных районах порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными. В такую погоду лучше не выходить на улицу без необходимости. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, деревья и линии электропередачи.