МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупредили жителей Волгоградской области об опасной погоде. Чрезвычайная пожароопасность накроет сразу несколько районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, высокий риск возгораний сохранится до конца суток 15 июля, а также в течение всех суток 16 июля. В зоне риска — все юго-восточные районы области. Кроме того, опасность грозит отдельным северо-западным и северо-восточным территориям. Под ударом также окажутся Волгоград и Волжский.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными. В такую погоду любая искра может привести к серьезному пожару. Не жгите траву и мусор, не бросайте непотушенные окурки. Если заметили возгорание, сразу звоните по номеру 112.