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НовостиОбщество15 июля 2026 8:19

За неуплату штрафа УК в Волгограде наказали в двойном размере на 250 тысяч

За неуплату штрафа в срок волгоградская УК оштрафована в двойном размере
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
УК не удалось оспорить наказание в судах

УК не удалось оспорить наказание в судах

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неуплату штрафа в срок УК «Волжский край» в Волгограде оштрафовали в двойном размере. Вместо 125 тысяч управляющая компания заплатит 250 тысяч рублей, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

Первый штраф УК за свою нерадивость заработала в июле 2025 года. Арбитражный суд Волгоградской области признал постановление Госжилнадзора законным и обоснованным. Но управкомпания не оплатила штраф в установленный законом срок. Тогда ГЖИ завел новое дело об административном правонарушении. Мировой судья в итоге выписал штраф в двукратном размере суммы неуплаченного ранее. Оспорить решение коммунальщикам снова не удалось.