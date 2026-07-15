Братья-рецидивисты ограбили иностранца и таксиста в Волгограде

Полицейские задержали фигурантов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградские полицейские раскрыли серию ограблений, которые совершили двое родных братьев. Злоумышленники нападали на прохожих и таксистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В отдел полиции обратился 20-летний иностранец. Он рассказал, что 6 июля 2026 года шел пешком домой. По дороге встретил двух незнакомых мужчин. Один из них потребовал отдать ему сотовый телефон. Иностранец отказался, но злоумышленник сам вытащил мобильник из кармана его одежды. Один из грабителей несколько раз ударил молодого человека по лицу, после чего нападавшие скрылись. Иностранец обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что грабители — двое родных братьев 46 и 36 лет. Оба ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. Более того, в тот же день они напали на водителя такси. Мужчины угрожали ему физической расправой и отняли личные сбережения. После этого они скрылись, но полицейские их задержали.

Подозреваемые признали вину. Им грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок.