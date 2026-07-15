Трое волгоградцев похитили мужчину и требовали 400 тысяч за свободу

Похитителей задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде задержали трех мужчин, которые похитили 30-летнего местного жителя и вымогали у него крупную сумму денег. Преступники притворялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали своей жертве оружием, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из ФСБ, Следственного комитета и бойцами СОБР провели комплекс мероприятий и задержали трех волгоградцев. Подозреваемым 23, 24 и 36 лет.

Все началось в ноябре прошлого года в Дзержинском районе. К мужчине подошли двое незнакомцев. Они показали поддельные удостоверения силовиков и, угрожая оружием, приказали садиться в машину. Волгоградец отказался. Тогда злоумышленники применили силу и насильно затолкали его в автомобиль. Там они удерживали жертву, запугивая уголовным делом за якобы незаконный оборот наркотиков. За «решение вопроса» похитители потребовали 400 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, волгоградец скрылся.

В ходе расследования полицейские вышли на третьего участника. Его задержали в Сочи, куда он уехал на заработки. В день похищения этот мужчина находился в машине вместе с сообщниками и играл роль «задержанного». Такой ход придумали, чтобы сильнее запугать жертву.

На всех троих задержанных завели уголовные дела. Сейчас они находятся под стражей.