В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Сотрудники МЧС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде пиротехники уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Дзержинском районе города во время земляных работ, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Снаряд пролежал в земле несколько десятилетий. Когда рабочие наткнулись на него, они сразу остановили работы и вызвали спасателей. На место прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России. Они осмотрели находку и подтвердили, что это авиационная бомба времен войны. В безопасном месте снаряд уничтожили путем подрыва.