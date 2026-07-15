Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 6:18

Пыльная буря из Казахстана накрыла районы Волгоградской области

Волгоградская область ощутила последствия атмосферного явления из соседней республики
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Город Волгоград.

Город Волгоград.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область оказалась во власти пыльной бури, которая пришла из Казахстана. Атмосферное явление уже накрыло районы Заволжья, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные погодного сервиса Ventusky.

Жители Палласовского и Старополтавского районов уже почувствовали превышение частиц пыли и песка в воздухе. Синоптики предупреждают: пыльные бури несут серьезную опасность для здоровья. Врачи советуют по возможности не выходить на улицу без необходимости, использовать маски, а также плотно закрывать окна и двери.