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НовостиПроисшествия14 июля 2026 16:29

«На самочувствие не жаловался»: в Волгограде работодатель прокомментировал смерть водителя трамвая по пути со смены

Умерший в Волгограде водитель трамвая перед сменой прошел предрейсовый осмотр
Екатерина СИМОХИНА
Мужчину увезла "скорая", но спасти ему жизнь врачи не успели.

Мужчину увезла "скорая", но спасти ему жизнь врачи не успели.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде АО «ЭлектроТранспорт Плюс» прокомментировало смерть водителя трамвая, которому стало плохо по пути со смены. 32-летний мужчина умер в больнице, отработав перед этим 12-часовую смену. Следователи проводят проверку, начали ее и на предприятии, где работал мужчина. Как говорит работодатель, перед тем, как выйти на смену, водитель прошел предрейсовый осмотр.

- Мужчина на плохое самочувствие не жаловался и был допущен к работе. Инцидент произошел спустя 3 часа после завершения рабочей смены, когда сотрудник следовал в трамвае в качестве пассажира. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, впоследствии он скончался в медицинском учреждении, - заявили в компании «ЭлектроТранспорт Плюс».

На предприятии уверяют, что строго соблюдают Трудовой кодекс и не допускают переработок сотрудников. Водители не работают больше 40 часов в неделю и больше 12 часов в день. В компании выразили соболезнования родным умершего мужчины.