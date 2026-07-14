«На самочувствие не жаловался»: в Волгограде работодатель прокомментировал смерть водителя трамвая по пути со смены

Мужчину увезла "скорая", но спасти ему жизнь врачи не успели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде АО «ЭлектроТранспорт Плюс» прокомментировало смерть водителя трамвая, которому стало плохо по пути со смены. 32-летний мужчина умер в больнице, отработав перед этим 12-часовую смену. Следователи проводят проверку, начали ее и на предприятии, где работал мужчина. Как говорит работодатель, перед тем, как выйти на смену, водитель прошел предрейсовый осмотр.

- Мужчина на плохое самочувствие не жаловался и был допущен к работе. Инцидент произошел спустя 3 часа после завершения рабочей смены, когда сотрудник следовал в трамвае в качестве пассажира. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, впоследствии он скончался в медицинском учреждении, - заявили в компании «ЭлектроТранспорт Плюс».

На предприятии уверяют, что строго соблюдают Трудовой кодекс и не допускают переработок сотрудников. Водители не работают больше 40 часов в неделю и больше 12 часов в день. В компании выразили соболезнования родным умершего мужчины.