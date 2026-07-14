Мисс парк, рок-концерт и кино: чем заняться в выходные в ЦПКиО Волгограда

Фото: ЦПКиО.

Волгоградский Центральный парк культуры и отдыха подготовил насыщенную программу на ближайшие выходные. Гостей ждут конкурс красоты, рок-концерт, открытые тренировки и кинопоказы под открытым небом, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию ЦПКиО.

Развлекательная программа стартует уже в пятницу, 17 июля. В 17:45 на главную сцену выйдут танцевальные и цирковые коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карпинска, Перми и Гусь-Хрустального. Все они приехали в Волгоград в рамках фестиваля Центра культуры «Лаукараз». В 20:00 танцевальную эстафету перехватит DJ Kadir, который устроит дискотеку «Когда мы были молодыми».

Суббота, 18 июля, станет днем для поклонников русского рока. В 19:00 у главной сцены начнется ежегодный концерт, посвященный памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Легендарные хиты «КиШ» исполнят группа «КуСкИ», шоу-проект «Электричка» и спецпроект «СОБРАНИЕ». Фанаты смогут вспомнить любимые песни и спеть их вместе с артистами.

В воскресенье, 19 июля, в 17:00 главная сцена превратится в подиум для юных красавиц. Там пройдет традиционный конкурс «Мисс парк» 2026. Маленькие волгоградки посоревнуются в трех этапах: визитка, творческий номер и дефиле. Конкурс проводят в ЦПКиО уже в четвертый раз. Победительница получит корону и сертификат на 10 тысяч рублей на аттракционы парка.

Для любителей активного отдыха в выходные организуют открытые тренировки. В субботу в 15:00 на поляне около главной сцены проведут занятие по гимнастике. В воскресенье на футбольном поле с 18:00 до 19:30 можно будет позаниматься зумбой, растяжкой и общей физической подготовкой.