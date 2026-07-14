Полицейский доставил волгоградку с гипертоническим кризом в больницу

Полицейский помог женщине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде мужчина выразил благодарность сотруднику Госавтоинспекции, который спас его супругу. Женщине стало плохо по дороге с дачи, и только оперативные действия полицейского помогли избежать тяжелых последствий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел 7 июля 2026 года около 11 часов утра. Инспекторы Лейтенант полиции Дмитрий Жуков и старший лейтенант полиции Андрей Кукса несли службу в Тракторозаводском районе. В этот момент к ним подъехал водитель на автомобиле «Тойота» и попросил о помощи.

Мужчина объяснил, что они с женой возвращались домой с дачи, и неожиданно ей стало плохо. Дмитрий Жуков мгновенно оценил ситуацию. Он усадил женщину в патрульный автомобиль, включил сигнальную громкоговорящую установку и доставил ее в больницу №25.

Пациентку немедленно госпитализировали. Врачи провели необходимую терапию, и ее состояние стабилизировалось. Медики пояснили, что причиной болевого синдрома стал гипертонический криз. Если бы женщину не доставили вовремя, последствия могли быть самыми тяжелыми. Сейчас она проходит лечение в стационаре.

Супруг пострадавшей не остался в стороне. Он специально приехал в Госавтоинспекцию, чтобы лично поблагодарить полицейского.