В Волгограде благоустроят улицы Богомольца и Бардина в ТЗР и поставят киоски

Благоустройство шагнет дальше улицы Дзержинского Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Волгограда задумали внести изменения в проект комплексного благоустройства на Тракторозаводского района. К уже запланированным обновлениям решили добавить преображение всей улицы академика Богомольца на Спартановке и территории у дома на улице академика Бардина, 17 в поселке ГЭС. Проект постановления администрации вынесли на обсуждение для оценки регулирующего воздействия. Принимают предложения чиновники с 15 по 28 июля 2026 года.

Проект комплексного благоустройства улицы академика Богомольца предусматривает мощение дорожек тротуарной плиткой, озеленение, а также установку 24 нестационарных торговых объектов. Сейчас в схему НТО включено 15 мест для торговых павильонов.

У дома на улице академика Бардина, 17 также замостят тротуарной плиткой дорожки, уложат новый асфальт, проведут озеленение и поставят 10 торговых галерей, киосков и павильонов. Сейчас таких мест 11.