Житель Волгограда попытался дать взятку приставу и попал под статью

Мужчина идет под суд. Фото: Архив "КП".

В Волгограде возбудили уголовное дело против местного жителя, который попытался подкупить судебного пристава. Мужчину задержали с поличным в момент передачи взятки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

По данным следствия, подозреваемый предложил временно исполняющему обязанности начальника отделения взятку в размере 47,5 тысячи рублей. За эти деньги мужчина хотел, чтобы ему вернули ранее арестованное и изъятое имущество. Кроме того, он просил прекратить исполнительные производства без полного погашения долга.

Однако пристав не стал брать деньги. Против мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы.