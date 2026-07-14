Волгоградский провайдер Powernet восстановил доступ после взлома за 10 минут

От провайдера пошла фишинговая рассылка Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский Powernet сообщил о взломе аккаунта одного из сотрудников сегодня ночью, 14 июля. Интернет-провайдер решил об этом рассказать, чтобы уберечь других от ошибок. Один из профилей администратора группы взломали через вредоносный «стилер», который ворует конфиденциальные данные. Злоумышленникам удалось запустить в VK спам-рассылку от имени провайдера.

- Сотрудник практически сразу понял, что есть какая-то проблема и начал менять пароль, закрываться, но не успел все. Внутренняя инфраструктура компании не затронута, а вот в VK запустить спам-рассылку получилось, - рассказали в Powernet. - За 10 минут все было восстановлено, все спам сообщения удалены.

Провайдер предупреждает волгоградцев, чтобы они никогда не переходили по сомнительным ссылкам, конкурсам и не скачивали файлы «Это ты?» и расширение *.exe.

- Просто больше игнорируйте то, чему вы не доверяете. Ведь так работает социальная инженерия, - делятся опытом в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бензин в Волгограде найти стало легче, лимит увеличили, но машины ночуют в очереди на АЗС: ситуация с топливом в Волгоградской области на 14 июля