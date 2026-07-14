Волгоградец убил сожительницу и ее дочь и сбежал в шалаш на Волге

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде будут судить ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы и ее совершеннолетней дочери, а также в краже и угрозах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным следствия, все началось в июле 2025 года. Обвиняемый вместе с сожительницей распивал спиртное в ее квартире. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина распылил женщине в лицо перцовый баллончик, приставил к животу кухонный нож и начал угрожать убийством. Спустя месяц ссора повторилась. На этот раз все закончилось трагедией. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары коленом по голове, а затем ударил ее табуретом. От полученных травм она скончалась на месте.

Утром к квартире пришла дочь погибшей. Услышав, как женщина открывает дверь своим ключом, обвиняемый попросил ее подождать. Сам он вооружился кухонным ножом. Когда женщина вошла, он затащил ее внутрь, повалил на пол и ударил ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

После двойного убийства злоумышленник собрал ювелирные украшения сожительницы и скрылся. Почти неделю его искали. Сотрудники СКР и полиции задержали мужчину 29 августа 2025 года. Все это время он прятался в Советском районе Волгограда — жил в самодельном шалаше на берегу Волги.

Сейчас расследование завершили. Уголовное дело готовят к передаче в суд. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.