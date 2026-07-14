Волгоград накроет 34-градусная жара 15 июля

В Волгограде стоит жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля 2026 года столбики термометров в Волгоградской области поднимутся до 34 градусов, а спасатели объявили чрезвычайную пожароопасность, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ночью температура составит 18-20 градусов, днем воздух прогреется до 29-31 градуса. По области погода будет еще жарче. Ночью ожидается 18-23 градуса, местами столбики термометров опустятся до 11-16 градусов. Днем температура составит 27-32 градуса, а в отдельных районах — до 34 градусов. Осадков не обещают.

Главная опасность — риск пожаров. Он сохраняется днем 14 июля и до конца суток 15 июля. Под ударом — северо-западные, северо-восточные, все юго-восточные районы области, а также Волгоград и Волжский.