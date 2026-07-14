В Волгограде задержали водителя, насмерть сбившего молодую женщину на трассе

Тело погибшей женщины нашли на трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло около полуночи на 10-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. 35-летняя женщина погибла под колесами авто, но сбивший ее водитель с места происшествия скрылся. Как рассказали в полиции региона, правоохранителям удалось установить автомобиль и его владельца, он задержан.

Как оказалось, это был 36-летний мужчина, его привезли в райотдел – расследованием будет заниматься следователи отдела полиции Красноармейского района. Меру пресечения ему выберет суд. Уголовное дело на него уже возбудили.