Волгоградцы и гости города проели в кафе и ресторанах 26 млрд за 5 месяцев

Предприниматели говорят о кризисе, но в заведениях полная посадка. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградстат опубликовал итоги наблюдений за оборотом общественного питания в регионе. С января по май 2026 года кафе, рестораны, бары, кофейни, пабы и прочие заведения заработали на своих посетителях 26,7 млрд рублей. Волгоградцы и гости города за год стали тратить на общепит на 19,2% больше, чем годом ранее. Виноваты в этом и постоянно растущие цены: за год в этой сфере в Волгоградской области они выросли на 11,17%.

Большая часть заработанных общепитом денег приходится на долю малых предпринимателей и ИП. Крупный и средний бизнес заработал 32,0% от общей суммы.